Buzlar eridi! Barıştılar

Hadise, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı ablası ve menajeri Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti. Hülya Açıkgöz, şarkıcının resmi internet sitesi hadise.com'u kendisine geri vermeyip satışa çıkarmış ve davalık olmuşlardı. Uzun süredir konuşmayan ve davalık olan iki kardeş, dün bir araya geldi. Sosyal medyada birbirlerine yaptıkları göndermelerle sürekli gündem olan şarkıcı ve Hülya Açıkgöz'ü aileleri bile barıştıramamıştı.

Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı dönem Açıgöz'ün 'boynuz' paylaşımı ile Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı konuşulmuştu. Hülya Açıkgöz, yeğeni, annesi ve Hadise'ni olan kareyi yayınlarak, barıştıkları ilan etti.

Hülya Açıkgöz kendisine gelen "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna, “Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye’ye adım atamazlar.. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim“ cevabını vermişti.