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Büyük festivale hazır olun!

Müzik ve eğlence sektöründe işler yapan Noah Entertainment Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Amerika‘dan sonra Türkiye'de 3 – 4- 24 – 25 Eylül tarihlerinde İstanbul‘da Boğaz’ın da birbirinden ünlü 20 şarkıcının katılımı ile “Noah Festival”i gerçekleştiriyor.

Magazin 09.08.2022, 18:20 Emrah
Büyük festivale hazır olun!

'Noah Festival ' Kadıköy Burun’da konumlandırılan şehrin yeni yaşam alanı Festival Park Kadıköy’de birbirinden ünlü 20 şarkıcının katılımı İstanbullara unutulmaz bir festival yaşatacak. 


 
Aleyna Tilki, Anıl Piyanci, Batuflex, Burak Orhan, Burry Soprano, Canbay Wolker, Ceza, Çakal & Reckol, Derya Uluğ, İkilem, İlkay Sencan, İrem Derici, Mehmet Baştürk, Murda, Nihan Çelik, Olg-G, Olvi, Sakiler, Serdar Ortaç, Velet’in 3 – 4- 24 – 25 Eylül tarihlerinde İstanbul Kadıköy Festival Alanı’nda sahne alacağı“Noah Festival” eğlence hayatına da damga vuracak...


 
Metrobüs, metro, vapur ve dolmuş olmak üzere neredeyse tüm toplu taşıma hatlarının kesiştiği bir nokta olan şehrin yeni yaşam alanı Festival Park Kadıköy; 3 – 4- 24 – 25 Eylül tarihlerinde her şarkıcı için dev bir prodüksiyon ile özel tasarlanmış sahnesiyle birbirinden ünlü 20 şarkıcının katılımı ile bu yılın en iddialı festivali olacak. “Noah Festival”i biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgi ile karşılandı.

NOAH FESTİVAL

3 EYLÜL CUMA

Burak Orhan
Derya Uluğ 
İkilem
İrem Derici
Mehmet Baştürk
Nihan Çelik
Sakiler
Serdar Ortaç

4 EYLÜL PAZAR

Aleyna Tilki
Anıl Piyanci
Canbay Wolker 
Murda
Old G
Velet
Zai


24 EYLÜL CUMARTESİ

Burak Orhan
Ece Mumay
Ece Seçkin 
Ekin Uzunlar
Halil İ. Ceyhan
Irmak Arıcı
Mehmet Baştürk 
Nihan Çelik 

25 EYLÜL PAZAR

Batuflex
Burry Soprano
Cakal & Reckol 
Ceza
İlkay Sencan
Old G
Olvi


 

#Noah Festival #Magazin #Snobmagazin
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