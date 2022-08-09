Büyük festivale hazır olun!

'Noah Festival ' Kadıköy Burun’da konumlandırılan şehrin yeni yaşam alanı Festival Park Kadıköy’de birbirinden ünlü 20 şarkıcının katılımı İstanbullara unutulmaz bir festival yaşatacak.





Aleyna Tilki, Anıl Piyanci, Batuflex, Burak Orhan, Burry Soprano, Canbay Wolker, Ceza, Çakal & Reckol, Derya Uluğ, İkilem, İlkay Sencan, İrem Derici, Mehmet Baştürk, Murda, Nihan Çelik, Olg-G, Olvi, Sakiler, Serdar Ortaç, Velet’in 3 – 4- 24 – 25 Eylül tarihlerinde İstanbul Kadıköy Festival Alanı’nda sahne alacağı“Noah Festival” eğlence hayatına da damga vuracak...





Metrobüs, metro, vapur ve dolmuş olmak üzere neredeyse tüm toplu taşıma hatlarının kesiştiği bir nokta olan şehrin yeni yaşam alanı Festival Park Kadıköy; 3 – 4- 24 – 25 Eylül tarihlerinde her şarkıcı için dev bir prodüksiyon ile özel tasarlanmış sahnesiyle birbirinden ünlü 20 şarkıcının katılımı ile bu yılın en iddialı festivali olacak. “Noah Festival”i biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgi ile karşılandı.

NOAH FESTİVAL

3 EYLÜL CUMA

Burak Orhan

Derya Uluğ

İkilem

İrem Derici

Mehmet Baştürk

Nihan Çelik

Sakiler

Serdar Ortaç

4 EYLÜL PAZAR

Aleyna Tilki

Anıl Piyanci

Canbay Wolker

Murda

Old G

Velet

Zai



24 EYLÜL CUMARTESİ

Burak Orhan

Ece Mumay

Ece Seçkin

Ekin Uzunlar

Halil İ. Ceyhan

Irmak Arıcı

Mehmet Baştürk

Nihan Çelik

25 EYLÜL PAZAR

Batuflex

Burry Soprano

Cakal & Reckol

Ceza

İlkay Sencan

Old G

Olvi



