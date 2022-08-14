Büşra Pekin'in diyet açıklaması ağızları açık bıraktı!

Muhabirlerin tatilde diyeti bozdunuz mu? sorusuna Büşra Pekin, "Ben hiç bir zaman diyet yapmadım. O yüzden bir şeyi de bozmuş olmuyorum. Dengeli besleniyorum." yanıtını verdi.

Yakında bir film çekeceklerini dile getiren Büşra Pekin rol aldığı Dilberay filmi hakkında da şu sözleri söyledi. "Derin bir hikaye güzel tepkiler alıyoruz. Çok mutluyum"



