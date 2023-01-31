Büşra Pekin Değişiminin Sebebini Açıkladı! “Estetik Yok Bant Var” Demişti 

Mart ayında ekranlarda olması planlanan 'Yıldız De Bana' isimli yarışmanın jüri koltuğunda olan Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Hamdi Alkan, önceki akşam Bebek Otel'de bir araya geldi. Çıkışta konuşan Büşra Pekin, ''Çok güzel bir kadro. Hepimizin bir arada olmasından dolayı çok mutluyum. Bugünde bütün ekip ilk defa bir araya geldik'' dedi.

“KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BİRİLERİNİ KEŞFEDİYORUM”

Yetenekli insanları çok sevdiğini söyleyen oyuncu, ''Küçük yaşlardan beri birilerini keşfediyorum. Yüreklendiriyorum. Doğru insanları doğru kişilerle bir araya getirmeye çalışıyorum. O yüzden bu programla da çok uyuşacağıma inanıyorum'' diye konuştu.

“FİLM PROJELERİ İÇİN KENDİMİ DEĞİŞTİRİYORUM”

Son dönemdeki değişimi ile gündem olan Pekin, ''Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoks yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum'' dedi.

HÜLYA AVŞAR: BU TARZ İŞLERDE İYİ KOKU ALIRIM

Sanatçı Hülya Avşar ise, ''Projeyi şimdi anlatmayayım. Bu tarz işlerde iyi koku alırım. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Mutlaka iyi bir şeyler çıkacaktır. İyi kadın ve iyi erkek oyuncu bulacağız'' dedi.