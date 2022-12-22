Son Dakika

Büşra Develi'nin Yeni Projesi Belli Oldu

Ünlü oyuncu Ozan Dolunay'ın Kasaba dizisindeki partneri belli oldu. Ünloyuncu Büşra Develi Kasaba'da Begüm rolüne hayat verecek ve Ozan Dolunay’la partner olacak. İşte haberin detayları...

Magazin 22.12.2022, 21:33 22.12.2022, 21:36 sercan
Büşra Develi'nin Yeni Projesi Belli Oldu
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Dolunay, Okan Yalabık, Özgürcan Çevik ve Kerim Can’ı buluşturacak olan Kasaba dizisinin hazırlıkları sürüyor.
Netflix’te yayınlanacak olan Bir Film imzalı diziyi başarılı senaristler Deniz Karaoğlu ve Doğu Yaşar Akal kaleme alıyor. Dizinin kadrosuna iddialı bir kadın oyuncu katıldı. Ünloyuncu Büşra Develi Kasaba'da Begüm rolüne hayat verecek ve Ozan Dolunay’la partner olacak. Dizide yüklü miktarda para bulan 3 kişinin hikayesi anlatılacak.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi 25 Ağustos 1993'de İzmit' dünyaya gelmiştir. Dört kız kardeşlerdir. İlk okul eğitimini İzmit'te alan Büşra Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır.

Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde almaya başlamıştır. Bu dönemde bazı dizilerde rol almaya başlamıştır. Hem dizi çekimleri hem okulu bir arada götüremeyen Büşra Develi okulunu dondurmak zorunda kalmıştır. Büşra Develi, 2015 yılında İlyas Yalçıntaş'ın incir şarkısının klibinde rol almıştır.

Ardından 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Büşra Develi, 182 cm boyu ve 55 kilo olması ile fiziğini de ön plana çıkarmış ve başarılı oyunculuğu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.

2017 yılında, yapımını Ay Yapımın üstlendiği Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi, adlı kitap dizisinden televizyon dizisine uyarlanarak Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisinde rol almaya başlamıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüüznataç'ın paylaştığı dizide Büşra Develi de Bilge karakteri ile başroller arasında yer almaktadır.

Büşra Develi, 2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın senaristliğini Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi olan "Ayla" adlı yapımda Ast Subay Süleyman'ın gençliğini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile birlikte rol almıştır.

Büşra Develi son olarak 'Akıncı' ve 'Erkek Severse' adlı dizilerde rol almıştır.

#Kasaba #Magazin #oyuncu #Gündem #haber #dizi #ozan dolunay #Büşra Develi
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4