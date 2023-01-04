Büşra Develi ile Burak Deniz Barıştı mı? Develi'den Açıklama Geldi

aşklarını noktalayanBurak Deniz'in yeniden birlikte olduğu iddia edilmişti. 2018 yılında 3 yıllıklarını noktalayan Büşra Develi ile'in yeniden birlikte olduğu iddia edilmişti.

İkilinin, geçtiğimiz günlerde Taksim'de buluştuğu söylenmişti. Büşra Develi, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Oyuncu, "Sadece yolda karşılaştık. İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içtik. Karşılaşma diyebiliriz. ‘Bir kahve içelim’ dedik ve o günleri yad ettik. Ama söz konusu aşk olayı tabii ki yok. Hayatımda da kimse yok. Ayrıca böyle haberler ile benim kısmetimi de kapatmayın" dedi. (TV100)