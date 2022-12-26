Büşra Develi'den Kasaba Açıklaması

Güzel oyuncu Büşra Develi önceki akşam Cihangir Emily's Garden adlı mekanda akşam yemeği yedi.

Büşra Develi "Yakın vakitte dijital platformda Kasaba adlı bir dizi projem var. Çekimleri şehir dışında olacak. Çok fazla detaylı bilgi veremiyorum, çok fazla bir şey söyleyemem. Onun dışında rolüme çok fazla yoğunlaşmış durumdayım. Çok fazla çalışıyorum. Bugün de arkadaşımla biraz vakit geçirmeye çıktık. Akşam yemeği yedik" dedi.



