Son Dakika

'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti

‘Bursa Bülbülü’nün özel gösterimi gerçekleşti. Kahkahayla gözyaşlarının birbirine karıştığı ve birçok ünlü ismin katıldığı gösterimde, filmin sonunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

Magazin 11.01.2023, 20:11 11.01.2023, 20:22 Emrah
'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer’in yazıp aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda yer aldığı Disney+’ın yeni orijinal filmi ‘Bursa Bülbülü’nün özel gösterimi dün gece gerçekleşti.

Kahkahayla gözyaşlarının birbirine karıştığı ve birçok ünlü ismin katıldığı gösterimde, filmin sonunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı. 

Önceki akşam Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen özel gösterimine Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Gülse Birsel, Cem Davran, Ertuğrul Özkök, Suzan Kardeş, Bedri Baykam, Sevcan Orhan, Alper Saldıran, Cezmi Baskın, Ahmet Selçuk İlkan, Betül Demir, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Mustafa Topaloğlu, Aslıhan Malbora, Kaan Sekban, Esra Bilgiç, Gonca Vuslateri, Ege, Metin Uca, Coşkun Sabah, Sedef İybar, Emel Mütfüoğlu, Arif Pişkin gibi birçok ünlü isim katıldı.

EN ÇOK YORULDUĞUM FİLM OLDU

Gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ata Demirer, “Benim şahsen çalışırken en çok yorulduğum filmdi. Çünkü dönem filmi olduğu için biraz fazla çaba sarf ettik. Ama çok mutlu ayrıldık. Bu gecenin sonunda da herkesin çok mutlu olacağını hissediyorum.'' dedi. 

YARALARIMIZI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Geçtiğimiz aylarda tiyatro ekibiyle Merzifon'da kaza büyük bir kaza geçiren Ceyhun Fersoy, galaya eşi Begüm Fersoy ile geldi. Fersoy, ''Son iki haftadır ayaklanmaya başladım. Ayak bileğimde kırıklar vardı. Kopuklar vardı. Çok şükür şu an ayaktayız. Yanınızdayız. Yanımızda olduğunuz içinde çok teşekkür ederiz. Ama içimizin acısı hiç bir zaman dinmeyecek. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Çok zor bir durum''  dedi. 

Begüm Fersoy ise, ''Gerçekten çok zor zamanlardı. Elimden geldiğince herkese destek olmaya çalıştım. Ama çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Sözün bittiği yer burası. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bugünde destek olmaya geldik. İnşallah çok güzel bir film izleyeceğiz'' dedi.

HUKUK FAKÜLTESİ ÇOCUKLUK HAYALİM

Oyuncu Esra Bilgiç de galadaydı. Aksiyon filmlerinde rol almak istediğini söyleyen Bilgiç, ''Ben kadın kahramanı oynamak çok istiyorum” dedi. Oyunculuğunun yanı sıra Hukuk Fakültesi öğrencisi de olan Bilgiç, ''Sınavlarım devam ediyor. O benim idealim. Bazı şeyler paradan çok daha önemli. Yargı mensubu olmak, avukat olmak, hakim olmak, savcı olmak bunlar çok önemli. Bunlar büyük bir ideal. Ben bunların çocukluğumdan beri hayalini kuruyorum'' dedi.
 

#Ata Demirer #Bursa Bülbülü #gala
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4