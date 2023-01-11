'Bursa Bülbülü'nün özel gösterimi gerçekleşti

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer’in yazıp aynı zamanda başrolünde olduğu ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda yer aldığı Disney+’ın yeni orijinal filmi ‘Bursa Bülbülü’nün özel gösterimi dün gece gerçekleşti.

Kahkahayla gözyaşlarının birbirine karıştığı ve birçok ünlü ismin katıldığı gösterimde, filmin sonunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

Önceki akşam Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen özel gösterimine Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Gülse Birsel, Cem Davran, Ertuğrul Özkök, Suzan Kardeş, Bedri Baykam, Sevcan Orhan, Alper Saldıran, Cezmi Baskın, Ahmet Selçuk İlkan, Betül Demir, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Mustafa Topaloğlu, Aslıhan Malbora, Kaan Sekban, Esra Bilgiç, Gonca Vuslateri, Ege, Metin Uca, Coşkun Sabah, Sedef İybar, Emel Mütfüoğlu, Arif Pişkin gibi birçok ünlü isim katıldı.

EN ÇOK YORULDUĞUM FİLM OLDU

Gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ata Demirer, “Benim şahsen çalışırken en çok yorulduğum filmdi. Çünkü dönem filmi olduğu için biraz fazla çaba sarf ettik. Ama çok mutlu ayrıldık. Bu gecenin sonunda da herkesin çok mutlu olacağını hissediyorum.'' dedi.

YARALARIMIZI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Geçtiğimiz aylarda tiyatro ekibiyle Merzifon'da kaza büyük bir kaza geçiren Ceyhun Fersoy, galaya eşi Begüm Fersoy ile geldi. Fersoy, ''Son iki haftadır ayaklanmaya başladım. Ayak bileğimde kırıklar vardı. Kopuklar vardı. Çok şükür şu an ayaktayız. Yanınızdayız. Yanımızda olduğunuz içinde çok teşekkür ederiz. Ama içimizin acısı hiç bir zaman dinmeyecek. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Çok zor bir durum'' dedi.

Begüm Fersoy ise, ''Gerçekten çok zor zamanlardı. Elimden geldiğince herkese destek olmaya çalıştım. Ama çok yakın bir arkadaşımızı kaybettik. Sözün bittiği yer burası. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bugünde destek olmaya geldik. İnşallah çok güzel bir film izleyeceğiz'' dedi.

HUKUK FAKÜLTESİ ÇOCUKLUK HAYALİM

Oyuncu Esra Bilgiç de galadaydı. Aksiyon filmlerinde rol almak istediğini söyleyen Bilgiç, ''Ben kadın kahramanı oynamak çok istiyorum” dedi. Oyunculuğunun yanı sıra Hukuk Fakültesi öğrencisi de olan Bilgiç, ''Sınavlarım devam ediyor. O benim idealim. Bazı şeyler paradan çok daha önemli. Yargı mensubu olmak, avukat olmak, hakim olmak, savcı olmak bunlar çok önemli. Bunlar büyük bir ideal. Ben bunların çocukluğumdan beri hayalini kuruyorum'' dedi.

