Burhan Altıntop Yeniden Nişantaşı'nda

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Burhan Altıntop' karakteri ile unutulmazlar arasına giren Engin Günaydın, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Canlandırdığı Burhan Altıntop karakterinin elinden düşürmediği anahtarlarla yolda elleri arkadan bağlı yürüyen Engin Günaydın bu hali ile Burhan Altintop'tan farksızdı.

"MOTORUN ANAHTARI"

Yıllar gecsede Burhan Altıntop karakterinin etkisinde kaldığı gözlenen Günaydın, elindeki anahtarların motosikletinin anahtarı olduğunu belirtti.

Engin Günaydın, Avrupa Yakası'nda Burhan Altıntop karakteri ile kendisini Nişantaşı camiasına kabul ettirmeye çalışan bir muhasebeciyi canlandırıyordu.

KİRALIĞA ÇIKARILDI

Gazeteci Arif Hür, geçtiğimiz aylarda kaleme aldığı yazıda "2004-2009 yılları arasında Avrupa Yakası'nda kurgusal mekân olarak kullanılan Sütçüoğlu Apartmanı'nın giriş katı kiralığa çıkarıldı. Kurgusal olarak Burhan Altıntop karakterine ait olan 210 metrekare daire için aylık istenen kira bedeli 25 bin tl" ifadelerini kullanmıştı.

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?

Engin Günaydın kimdir, nereli, kaç yaşında; Engin Günaydın, 29 Ocak 1972'de Erbaa, Tokat'ta doğdu. Senaryo yazarı ve yönetmen, tiyatro ve sinema oyuncusu, senaryo yazarı ve yönetmen Erol Günaydın'ın oğludur.

Aşkım Aşkım ve Zaga ile adını duyuran Engin Günaydın, Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Burhan Altıntop karakteri ile geniş çevrelerce tanındı.

Engin Günaydın son olarak GAİN adlı dijital platformda yerini alan '10 Bin Adım' adlı dizide rol aldı.