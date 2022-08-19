Burcu Özberk'ten Murat Boz İtirafı!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Murat Boz ile birlikte yer alacağı yeni film projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"HİÇ KUŞKUM YOK"

Özberk, “Bugün proje toplantısındaydık, okuduğumda çok heyecanlandım. Eylül'ün ortasında sete çıkacağız. Bu arada Zeytin Ağacı dizisini izledim. Çok beğenildi ve ses getirdi.

Murat Boz'un Tuba Büyüküstün ile olan uyumu harikaydı. Murat ile iyi bir partner olacağımızdan hiç kuşkum yok.” dedi.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan[1] Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk, son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide rol aldı.

İŞTE BURCU ÖZBERK'İN YENİ İMAJI...