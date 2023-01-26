Burcu Özberk Yeni Dizisini Anlattı

Burcu Özberk , Hello dergisine kapak oldu. Oyuncu, yakında Kanal D'de ekrana gelecek Kraliçe dizisi hakkında konuştu.

Kraliçe için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Özberk, "Ne kadar heyecanlı, içimin kıpır kıpır olduğunu tarif edemem. Beni etkileyen hikayesi oldu öncelikle…. Sonra da tabi ki karakterim" dedi.

Dizide canlandıracağı karaktere de değinen oyuncu: “Güçlü bir kadın izleyeceğiz. Ailesinin hayatını ilmek ilmek işlemiş. Özverili ve güvenilir bir kadın. Kendisini ailesine adamış, bunu görev olarak değil de gerçekten isteyerek ve mutlu olduğu için yapıyor. Kendilerine ait yoğun ve düzenli bir yaşamı varken, büyük bir olayla bütün inancı yıkılıyor. Bu arada babasının ona büyük bir sorumluluk yüklemesiyle kendini ve hayatını yeniden inşa etmesini göreceğiz."