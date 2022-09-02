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Burcu Özberk Sıfır Makyaj Pozunu Paylaştı
Son Olarak Aşk Mantık İntikam isimli dizide yer alan güzel oyuncu Burcu Özberk, tatile duymuyor. Oyuncu, sıfır makyaj pozunu paylaştı.
Magazin 02.09.2022, 13:07 tarkan abdullahoğulları
Sosyal medya sayfasından tatil pozlarını paylaşan Burcu Özberk, son olarak makyajsız halini paylaştı. Instagram'da 9.2 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, takipçilerinin beğenisine sunduğu makyajsız pozuyla övgüleri topladı.
Özberk, geçtiğimiz günlerde hayatı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. “Kriterim yok ama beni heyecanlandıran birisi henüz karşıma çıkmadı” diye konuşmuştu.
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