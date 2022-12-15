Burcu Özberk'in Son Rotası Ürdün Oldu

Burcu Özberk, başrolünü oynadığı Aşk Mantık İntikam dizisinin finalinden sonra çıktığı tatile doymadı.

Oyuncu, başrolünü İlhan Şen'le paylaştığı dizi bittikten hemen Bali'ye gitmişti.

Uzun süre Bali'de kalan Özberk, daha sonra ise Türkiye'de Kapadokya ve Bodrum'da tatil yapmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Barselona'ya giden oyuncu, İstanbul'a dönüp Murat Boz'la başrolünü paylaştığı 'Rüyanda Görürsün' filmi için kamera karşısına geçti.



Özberk'in son rotası ise Ürdün oldu.

Üç gündür Ürdün'de bulunan oyuncu, Wadi Rum Desert'e giderek çektirdiği kareleri yayınladı.

Binlerce mesaj alan Özberk'e şarkıcı Demet Akalın da yorumda bulundu.

Akalın, "Ne gezdin be kuzum" yazısına Özberk, "Vallahi gezdim. Daha yetmedi" karşılığını verdi.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan[1] Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk, son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide rol aldı.