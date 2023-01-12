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Burcu Özberk ile Gökhan Alkan Partner Oldu
Ünlü oyuncu Burcu Özberk ile ünlü oyuncu Gökhan Alkan, yakında Kanal D'de ekrana gelecek, Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe ile izleyici karşısına çıkacak. İşte haberin detayları...
Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve Gökhan Alkan oldu.
Ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu olan Kraliçe’nin yönetmen koltuğunda kimin olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
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