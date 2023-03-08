Burcu Özberk ile Galatasaraylı Futbolcu Nicolo Zaniolo Aşk mı Yaşıyor?

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ünlü oyuncu Burcu Özberk Instagram'dan birbirlerini takibe aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan olay uzun süre gündem olurken bu olay hakkında yüzlerce paylaşım yapıldı. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü oyuncu Burcu Özberk'in Zaniolo ile takipleşmesi sosyal medya kullanıcılarının, 'İkili arasında yeni bir aşk mı doğuyor?' şeklinde yorumlar yapmasına neden oldu.