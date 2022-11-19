Burcu Özberk Bakın Kiminle Görüntülendi!

Manken Şevval Şahin ile işletmeci Murat Kazancıoğlu'nun aşkı geçtiğimiz hafta son bulmuştu.

'SADECE ARKADAŞIZ' DEMİŞTİ

Güzel oyuncu Burcu Özberk, daha önce 'Sadece arkadaşız' dediği Murat Kazancıoğlu ile Bebek'te görüntülendi.

Soruları yanıtsız bırakan ikili, ''Güzel çıktık mı?'' demekle yetindi.

İkilinin yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu oldu.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan[1] Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk, son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide rol aldı.