Burcu Güneş’ten yüksek prodüksiyonlu klip!

Yüksek prodüksiyonlu klibin yönetmenliğini ise Bedran Güzel üstlendi. Polisiye film tadında çekilen klipte, Burcu Güneş’e klipte Ferrari ve Lexus marka araçlar da eşlik etti. Klipte farklı styling’lerle karşımıza çıkan Güneş, Pınar Kerimoğlu, Gülnur Güneş, Athi Official ve Torrini imzalı elbiseler giydi.



“Benim Yolum”un hazırlıklarını 4 senede tamamlayan ve albümdeki şarkı sayısını düşürmekte zorlandığını ifade eden Güneş yüzlerce şarkı içerisinden 10 şarkıda karar kıldı. Modern soundlu şarkıların yanı sıra latin müziğinden ezgiler, rap iş birlikleri ve senfonik öğeler ile de harmanlanan albümde yeni bir Burcu Güneş ile karşılaşıyoruz.

10 şarkıdan oluşan albümün çıkış parçası “Anıları Yak”. Sözleri Kerro imzalı “Anıları Yak”ın bestesinde ise Kerro ve Mili B işbirliği var, düzenlemesini de Mili B üstleniyor.

Albüme ismini veren “Benim Yolum”un sözleri Zuhal Karadeniz’e, bestesi ise Onur Mete’ye ait. Düzenlemesini Şahin Kurnaz üstlendi. “Düşman”ın söz ve müziğinde ise Okan Akı ve Burak Konyar imzası var, düzenlemesini de Okan Akı yaptı. Albümün iddialı parçalarından “Kör Kuyular”ın söz ve müziği Burak Konyar’a emanet, düzenlemesinde de Okan Akı imzası var.

Albümde düzenlemeleri Mili B’ye ait olan söz ve müziğini Kerro ve Mili B’nin bestelediği “Yan”, sözleri Kerro’ya bestesi ise Kerro ve Mili B’ye ait olan “Şerefine” isimli şarkılar da yer alıyor.

Düzenlemesinde Arash Navaei imzası olan “Bu Ara”nın sözleri Kerem Güneş’e, müziği ise Aşkhan’a ait. Albümde Kerro ve Mili B, sözleri ve müziği kendilerine ait olan “Gülümse”de Burcu Güneş’e eşlik ediyor. Albümdeki bir diğer işbirliği ise Tankurt Manas ile. Sözü, müziği ve düzenlemesi Okan Akı’ya ait olan “Bu Aşk Bitiyor”da rap verse’lerinde Burcu Güneş’e Tankurt Manas eşlik ediyor.

Alper Atakan’ın düzenlemesini yaptığı “Aşkın Emri” şarkısının sözleri Zuhal Karadeniz’e, bestesi ise Onur Mete’ye ait. Şarkının mix mastering’ini ise Koray Püskül üstleniyor.

“Benim Yolum” 16 Aralık’ta DMC etiketi ile dijital platformlarda yerini aldı.