Son Dakika
Burcu Güneş’e 30 bin kişilik dev koro
Türk pop müziğinin başarılı ismi “Burcu Güneş”, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Bolu’da sevenleriyle buluştu.
5 derece soğukta konser veren güzel sanatçı Burcu Güneş, yaklaşık 30.000 hayranına unutulmaz bir gece yaşatarak, geniş sahne repertuvarı ile de Bolulu hayranlarını mest etti.
10.yıl Marşıyla sahneye çıkan sanatçı dakikalarca alkış yağmuruna tutuldu. “Burcu Güneş”, Bolu konserinde tercih ettiği Pınar Kerimoğlu tasarımı kırmızı elbisesi ile de göz doldurdu.
“Burcu Güneş” konserden saatler önce alanı dolduran sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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