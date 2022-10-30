Burcu Güneş’e 30 bin kişilik dev koro

5 derece soğukta konser veren güzel sanatçı Burcu Güneş, yaklaşık 30.000 hayranına unutulmaz bir gece yaşatarak, geniş sahne repertuvarı ile de Bolulu hayranlarını mest etti.

10.yıl Marşıyla sahneye çıkan sanatçı dakikalarca alkış yağmuruna tutuldu. “Burcu Güneş”, Bolu konserinde tercih ettiği Pınar Kerimoğlu tasarımı kırmızı elbisesi ile de göz doldurdu.

“Burcu Güneş” konserden saatler önce alanı dolduran sevenlerine unutulmaz bir konser yaşattı.



