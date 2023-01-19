Burcu Esmersoy Makyajsız Haline Yorum Yapan Hayranına Bakın Ne Cevap Verdi?

Makyajsız hali ve günlük giyim tarzı ile herkesi kendine hayran bırakan Esmersoy muhabirlerle ayaküstü sohbet eden sunucu, "Bu hafta kar yağacakmış kendime bot almaya geldim. Onun dışında her şey yolunda" dedi.

Yanından geçen bir hayranının, "Makyajsız da ne güzelsiniz" demesine teşekkür ederek yanıt veren sunucu daha sonra alışveriş yapmak için mağazaları dolaştı.