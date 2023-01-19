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Burcu Esmersoy Makyajsız Haline Yorum Yapan Hayranına Bakın Ne Cevap Verdi?
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, makyajsız objektiflere takıldı. Ünlü sunucu gazetecilerle röportaj yaparken, bir hayranının makyajıyla ilgili yorum yapması dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Burcu Esmersoy, Akmerkez'de görüntülendi.
Makyajsız hali ve günlük giyim tarzı ile herkesi kendine hayran bırakan Esmersoy muhabirlerle ayaküstü sohbet eden sunucu, "Bu hafta kar yağacakmış kendime bot almaya geldim. Onun dışında her şey yolunda" dedi.
Yanından geçen bir hayranının, "Makyajsız da ne güzelsiniz" demesine teşekkür ederek yanıt veren sunucu daha sonra alışveriş yapmak için mağazaları dolaştı.
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