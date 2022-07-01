Burcu Biricik tatile çıktı! Kırmızı mayosuyla sosyal medyayı salladı

Kanal D'de ekrana getirilen Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği "Nalan" karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Biricik, sezon finalinin ardından eşi Emre Yetkin ile tura çıktı.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin, tatil rotasını Yunanistan'a çevirdi. İlk olarak Selanik'i gezen ünlü çift, sonra Atina'ya ziyarette bulundu.

KENTİN TARİHİNİ YERLERİNİ GEZİP ADALARA GEÇTİLER

Kentin tarihini yerlerini gezen ikili daha sonra Paros, Naxo, Syros ve Kos'a da gitti. Burcu Biricik eşiyle çıktığı Yunanistan turundan kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Kırmızı mayolu fotoğrafını paylaşan Biricik, adeta sosyal medyayı salladı.

