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Burcu Biricik Hayranlarını Korkuttu
Ünlü oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in yayınladığı kare dikkat çekti. İşte haberin detayları....
Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisiyle ekranda olan Burcu Biricik, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kareyle hayranlarını korkuttu.
Bir cilt markası için kamera karşısına geçen oyuncu, fotoğrafıyla dikkat çekti. Biricik'in dudağının yara olduğu görüldü. İki kare paylaşan Biricik, "İşimi çok seviyorum" diye yazdı. Biricik'e hayranları, "Ne oldu?" mesajları gönderdi.
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