Burcu Biricik Hayranlarını Korkuttu

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisiyle ekranda olan Burcu Biricik , sosyal medya hesaplarından paylaştığı kareyle hayranlarını korkuttu.

Bir cilt markası için kamera karşısına geçen oyuncu, fotoğrafıyla dikkat çekti. Biricik'in dudağının yara olduğu görüldü. İki kare paylaşan Biricik, "İşimi çok seviyorum" diye yazdı. Biricik'e hayranları, "Ne oldu?" mesajları gönderdi.