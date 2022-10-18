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Buray’dan Çevre Duyarlılığına Koşulsuz Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nin kapanış gününde  NTV Yeşil Ekran-Yeşil Hayat Paneline konuk olan başarılı sanatçı Buray, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Magazin 18.10.2022, 18:04 Emrah
Buray’dan Çevre Duyarlılığına Koşulsuz Destek

Rana Atabay Kuşçu moderatörlüğünde gerçekleşen, Sunucu Seda Öğretir ve TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş'ın konuşmacılar arasında yer aldığı panelde özellikle gençlere çağrıda bulunan Buray, doğal dengeyi korumak konusunda herkesin sıfır tolerans noktasında olması gerektiğini dile getirdi.

Sıfır Atık projesinin çevre hassasiyeti açısından son derece önemli bir proje olduğunun altını çizen Buray ''Çevreyi, doğayı, geleceğini seven milyonlarca insan var eve et ancak hala bazı konularda gerekli olan hasasiyetler oluşmuş değil. Kimi zaman duygusal kimi zaman sosyal kimi zaman ekonomik nedenlerle insanların öncelikleri değişebiliyor. Fakat altını özellikle çizmek isterim ki; bizim ve sevdiklerimizin sağlığımız için, bizden sonraki kuşakların ve yer kürenin geleceği için üzerinde durmamız gereken en acil konu çevre ve çevre duyarlılığı. Bu sebeple bu tip projeleri çok önemsiyor, koşulsuz destek veriyoruz. İçinde çevre ve çevre duyarlılığı geçen projelerin içinde olmak bizler için en büyük önceliklerden biri.'' sözleriyle büyük alkış aldı.

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