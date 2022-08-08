Burak Yeter ve Dua Lipa bir arada

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter geçtiğimiz akşam Moskova’da dünya starı Dua Lipa’nın sahnesinde hayranları ile buluştu.

Ünlü DJ yaptığı remixler ile herkesi çoşturdu. Dua Lipa ise Yeter’i, kendi story’sinde paylaştı.



