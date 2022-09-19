Burak Serdar Şanal Ticarete Atıldı! Ünlü İsimler Açılışa Akın Etti

Açılış törenine katılan isimler arasında, Tolgahan Sayışman, Burak Tozkoparan, Aydemir Akbaş, Turgut Tunçalp, Kemal Uçar, Aslıhan Karalar, Uğur Boral, İpek Karapınar, Nur Erkul, Timur Ölkebaş, Cem Uçan, Batın Uçan, Hakan Bilgin, Bülent İşbilen, Serkan Mutlu Rebecca Holden gibi sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Yaklaşık dört saat süren açılış töreni, Mert Hakan’ın DJ performansıyla son buldu.









PARA BİRİKTİRMEYİN!



Gazetecilerin röportaj isteğini geri çevirmeye usta oyuncu Aydemir Akbaş, sorulara yanıt verdi. Sık sık alkol kullandığını söyleyen usta oyuncu, "Ben araba almıyorum, alkol kullanıyorum çünkü" diyerek bir anısını anlattı. Geçmiş yıllarda kendisine bir araç hediye edildiğini söyleyen Akbaş, "Hediye edilen araç için alkol kullanıyorum diye kendime özel şoför tuttum. Bir gece mekandan çıkarken arabam olduğunu unuttum. Daha sonra zaten gidip sattım bir daha da almadım" cümleleri ile güldürdü. Geçmişte kazandığı tüm paraları harcadığını söyleyen Aydemir Akbaş, genç oyunculara da para biriktirmemelerini söyledi ve ardından "Benim servetim yok. Bir oturduğum evim var başka da bir şey yok" dedi.







ARTIK AİLEYE GÖRE ARAÇ SEÇİYORUZ!







Açılışa katılanlar arasında oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman'da vardı. Sorulara yanıt veren Sayışman'ın arabalara olan ilgisi ile alakalı "Eskiden çok alırdım satardım, sürekli spor arabalara çok düşkünüm ve hep en güzelini almaya çalışırdım. Artık aileye göre araç seçiyoruz" dedi.







Geçtiğimiz aylarda Aynasız Haluk filmiyle yapımcılığa soyunan Tolgahan Sayışman, "Yeni projelerimiz var, çalışmalarım devam ediyor devamı da gelecek farklı projeler de olacak" yanıtını verdi. Gazetecilerin, "Sizi Almeda Hanım ile bir projede görebilecek miyiz" sorusuna yanıt veren yapımcı, "Olursa bir reklam filmi olur demiştik, o da zaten oldu. Belki film projeleri de olur. Bakalım hayırlısı" yanıtını vererek net bir cevap vermedi.