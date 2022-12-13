Burak Özçivit'ten Tuba Ünsal'a Cevap 

Burak Katar'da düzenlenen Fransa-İngiltere maçını izlemek için ülkeye gitmesinin yankıları devam ediyor. Oyuncu, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da bir çocuk oyuncuyu 14 yaşındayken istismar ettiği ve sonrasında birçok kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan Kevin Spacey ile buluşmuştu. Özçivit, o anları Instagram'dan yayınladıktan sonra tepki çekmişti.



Birçok kişiden linç yiyen oyuncuya, meslektaşı Tuba Ünsal da tepkiğ göstermişti. Ünsal, "Para karşılığında tüm dünyanın karşısında durduğu taciz ve tecavüzle yargılanan bir oyuncuyla yan yana poz vermek! Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan... Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında" diyerek, Özçivit'e Instagram'dan mesaj yollamıştı.



Sosyal medyadan açıklama yapan Özçivit, "Bu kadar ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar böyleydi... Bu hassasiyet bundan sonrada böyle olacak" demişti.



Oyuncu, daha sonra ise Ünsal'a da cevap verdi. Özçivit, "Böyle hassas konulardan nemalanmaya çalışacak kadar alçak olmayın" diyerek, Ünsal'a karşılık verdi.