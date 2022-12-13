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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e Milyonluk Hediye

Katar'da taciz iddiaları nedeniyle yargılanan Kevin Spacey ile çektirdiği fotoğrafıyla tepki gören Burak Özçivit, İstanbul'a döndü. Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le Etiler'deydi. Oyuncu, hamişe eşiyle öyle bir hediye aldı ki!

Magazin 13.12.2022, 23:18 sercan
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e Milyonluk Hediye

İkinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Etiler Da Mario'daydı. Evcen, "Her şey yolunda, hamileliğim gayet güzel geçiyor, isim konusunda aklımızda bir iki seçenek var ama henüz tam karar vermedik, Karan kardeş fikrine alıştı, kendine arkadaş bekliyor, 'artık gelsin' diyor" dedi. Aşerme durumu olmadığını ve bu tarz inanışların kendisi için hurefe olduğunu belirten Evcen, "Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ama, 'Aman şunu yemeyeyim kilo alırım' modunda da değilim açıkcası" dedi.

"BİLMİYORDUM"

Yakın zamanda Katar'da bir organizasyona katılan Özçivit, "Güzel bir organizasyon oldu, ben Ronaldo hayranıyım, maçını izlemek çok istedim ancak programımız uymadı ve yetişemedim" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi. Katar seyahatinde taciz iddiaları nedeniyle yargılanan Kevin Spacey ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasında paylaşan ve daha sonra silen Özçivit konuya açıklık getirdi. Özçivit, "Bilmediğim bir konuydu, planlı yapılan bir görüşme değildi, karşılaştık ve Türk dizileri üzerine sohbet ettik, fotoğraf çektirdik ve paylaştım ancak ben detayları sonradan öğrendim, her zaman gündemi takip edemiyorum, açıkcası bilmiyordum, zaten paylaşımı sildim devamında" açıklamasını yaptı.


EŞİNE CİP ALDI

Fahriye Evcen, sosyal medyasında Kar Küresi kırılan Karan'ın aynısından bulup bulamayacaklarını takipçilerine sormuştu. Bu durum kendisine sorulunca Evcen, "Onu kardeşiyle paylaşmak istiyordu, kırılınca Karan çok üzüldü, normalde peşine düşeceğimiz bir şey değil ama kardeşine hediye edecekti onu. Neyse ki bulduk aynısını" diyerek cevapladı.

Özçivit'in doğum hediyesi olarak Fahriye Evcen'e son model bir cip aldığı öğrenildi. Özel plaka olduğu öğrenilen cipin 10 milyon TL olduğu söyleniyor.

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