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Burak Özçivit'ten Eşi Fahriye Evcen'e Milyonluk Hediye
Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını kucağına alan ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Etiler Akmerkez'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşine doğum hediye aldığı milyonluk araç ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, Etiler Akmerkez’de el ele alışveriş turunda görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğu Kerem'i kucaklarına alan çiftten Özçivit, "Karan, kardeşine alıştı mı? Şimdiden bir abilik duygusu geldi mi kendisine?" sorusuna, "Beklediğimizden daha iyi oldu. İlk günden itibaren alıştı" yanıtını verdi. Evcen ise “Zaman zaman daha da algılar diye düşünüyoruz abilik duygusunu” dedi. Oğulları Kerem’in kime benzediğine dair sorulara ise, "Kerem abisine benziyor" dedi.
Evcen, projeleri hakkında, "Fazla bir ara vermek istemiyorum. Olmasını planlıyorum yakın zamanda" diye konuştu. Yaşanan deprem sonrası sosyal medyada yardım çağrılarında bulunan çift bu konu hakkında ise, "ok zor bir süreç. Çok da söylenecek bir şey yok. Hâlâ bu durumun acısını yaşıyoruz. Zor gibi atlatmak" ifadelerin kullandı.
Burak Özçivit’in, ikinci doğum sonrası Fahriye Evcen’e hediye ettiği yeni arabası ise ilk kez görüntülenmiş oldu.
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