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Burak Özçivit Katar'da Kevin Spacey ile Buluştu
Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca ünlü oyuncu Amerikalı oyuncu Kevin Spacey ile sohbet etti. Oyuncu, o anları Instagram hesabından yayınladı. İşte detaylar...
Burak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca ünlü oyuncu Amerikalı oyuncu Kevin Spacey ile bir araya geldi. Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da maç izlemek için buluşan üçlü, müsabaka öncesi sohbet etti.
Türkiye'nin yanı sıra oynadığı projelerle adını dünyaya duyuran Özçivit'in iki kere Oscar ödülü kazanmış Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmen Kevin Spacey ile de sohbet etti.
Özçivit, o anları Instagram'dan yayınladı. Kısa süre Katar'da Adelali Binali'nin davetlisi olarak Katar'da kalacak Özçivit, İstanbul'a dönüp, Kuruluş Osman'ın çekimlerine devam edecek.
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