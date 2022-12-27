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Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e Yorumu Gündem Oldu
Oynadıkları projelerle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük kayran kitlesine sahip olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sosyal medyanının gündemine oturdu. İşte detaylar...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti. Çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucağına almıştı. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Evcen, karnı burnunda pozları Instagram'dan paylaştı.
Evcen, paylaştığı iki kareye, "Kavuşmaya az kaldı" diye yazdı. Aynı pozlarını sayfasını taşıyan Özçivit ise, "Su gibi" yazarak, bebek, nazar boncuğu ve mavi kalp koydu.
İkili, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İkilinin, fotoğrafları sosyal medyanın gündemine de oturdu.
Çiftin, ikinci çocukları da erkek olacak.
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