Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e Yorumu Gündem Oldu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlenmişti. Çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucağına almıştı. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Evcen, karnı burnunda pozları Instagram'dan paylaştı.



Evcen, paylaştığı iki kareye, "Kavuşmaya az kaldı" diye yazdı. Aynı pozlarını sayfasını taşıyan Özçivit ise, "Su gibi" yazarak, bebek, nazar boncuğu ve mavi kalp koydu.

İkili, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İkilinin, fotoğrafları sosyal medyanın gündemine de oturdu.



Çiftin, ikinci çocukları da erkek olacak.