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Burak Deniz'in Botları Sosyal Medyayı Salladı
Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Ünlü oyuncu bir markanın kombiniyle objektif karşısına geçti ve botlarıyla gündem oldu. İşte haberin detayları...
Ünlü oyuncu Burak Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü model Didem Soydan'dan ayrılan ve adı Şahmaran dizisindeki partneri Serenay Sarıkaya ile adı anılan Burak Deniz'in botları dikkat çekti.
Deniz, topuklu bot giydiği görüldü. Bir markanın kombiniyle kamera karşısına geçen oyuncu, botlarıyla gündem oldu.
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