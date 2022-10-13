Burak Deniz'den Hande Erçel Açıklaması

Daha önce “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde beraber rol alan Hande Erçel ve Burak Deniz'in bu kez 'İçimdeki Yabancı' adlı dizide başrolü paylaşacağı iddia edildi.

Oyuncu Burak Deniz, önceki akşam model sevgilisi Didem Soydan ile Nişantaşı'nda bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Deniz, Hande Erçel ile aynı projede buluşaklarına dair çıkan haberlere cevap verdi.

"BU TÜR HABERLER ÇIKTIĞINA GÖRE..."

Basına yansıyan iddia sonrası ilk kez konuşan Burak Deniz, "Hande Erçel'in olup olmayacağı henüz belli değil. Ama bu tür haberler çıktığına göre konuşuluyordur" dedi.

"KENDİSİYLE KONUŞUYORUZ"

Hande Erçel'den övgüyle bahseden Deniz, "Hande'yle çalışmak çok keyifli. Kendisiyle iş haricinde ara sıra konuşuyoruz. Birlikte bir projede rol almayı çok istiyorduk. Bakalım hayırlısı" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında; Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında “Sultan” dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2015 yılında “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçel ile birlikte geçmiştir.

Burak Deniz, model Didem Soydan ile birliktelik yaşamaktadır.