Bülent Özveren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu

Eylül ayında rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan Bülent Özveren'in vefat haberini eşi Sebla Özveren, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Özveren, "Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

1975 ila 2012 arasında sunuculuğunu yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması ile özdeşleşen Bülent Özveren, 14 Eylül’de yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Özveren'in yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

1943’te İstanbul’da dünyaya gelen Bülent Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özveren, 1964’te TRT'nin açtığı ilk prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlayan Bülend Özveren, uzun bir süre sunuculuk yaptıktan sonra 1972'de spor spikerliğine devam etti.

1975 ila 2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunan Bülend Özveren, 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör, bir reklam ajansında müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985’te kendi reklam şirketini kuran Özveren, 1986’da döndüğü TRT’de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

1999'da emekli olan Bülent Özveren, bu tarihten sonra TÜRVAK'ta (Türker İnanoğlu Vakfı) spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren 'spiker-sunucu' bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi.