Bülent Ortaçgil Beşiktaş Festivali'nde sahne aldı

Beşiktaş Belediyesi, Türkiye’de ilk kez Beşiktaş Festivali kapsamında sergilenen Ay'ın 7 metre çapındaki görselinin yer aldığı ‘Museum of the Moon’ dün akşam sanatseverlerle buluştu. Ay ışığı altında usta sanatçı Bülent Ortaçgil’in sahne aldığı konserde, vatandaşlar muhteşem bir görsel şölen eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

İngiliz sanatçı Luke Jerram’ın yarattığı Ay ve ay ışığının birleşimi olarak tasarlanan Museum of the Moon, Beşiktaş Belediyesi’nin organizasyonu ile Beşiktaş Festivali kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda Bülent Ortaçgil konseri eşliğinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Avustralya’dan İrlanda’ya dünyanın birçok ülkesinde sergilenen Museum of the Moon, devasa boyutuyla ilk kez Türkiye’de bir açık hava konserinde Bülent Ortaçgil’in eşsiz eserleriyle izleyenlerle buluştu. Ay ışığı altında konsere gelenler hem görsel hem de müzikal anlamda benzersiz bir gece yaşadı.

Ay’ın ve ay ışığının muhteşem ambiyansı Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir hafta boyunca ücretsiz olarak görülebilecek.

Dün akşam Bülent Ortaçgil konserinde olduğu gibi, Nil Karaibrahimgil, Duygu Soylu, Jülide Özçelik ve Tuluğ Tırpan Trio da orkestrasıyla aynı ayın altında şarkılarını söyleyecek.

