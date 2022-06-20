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Bülent Ersoy’un makyajı olay oldu
Bülent Ersoy, makyajı ve saçlarını turuncu renge boyamasıyla sosyal medya gündemini sarstı. Divanın yeni imajına yorum yağdı.
Bülent Ersoy, dillere destan tarzıyla her zaman ilgilerin odağı haline gelmeyi başarıyor.
Karabük’te vereceği konser öncesi imaj tazeleyen Bülent Ersoy saçlarında köklü bir değişikliğe giderek herkesi şaşırttı.
Ersoy siyah renkte olan saçlarını 'Hürrem Sultan' kızılı yaptı. Ersoy'un bu halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Yeni imajını ''Karabük geliyorum '' notuyla Instagram adresinden yayınlayan Bülent Ersoy'a beğeni ve yorum yağdı. Safiye Soyman, Bülent Ersoy'un paylaşımına ''Harikaaaaaaa aşkıma her şey yakışırrr'' yorumunda bulundu.
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