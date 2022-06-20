Bülent Ersoy’un makyajı olay oldu

Bülent Ersoy, dillere destan tarzıyla her zaman ilgilerin odağı haline gelmeyi başarıyor.

Karabük’te vereceği konser öncesi imaj tazeleyen Bülent Ersoy saçlarında köklü bir değişikliğe giderek herkesi şaşırttı.

Ersoy siyah renkte olan saçlarını 'Hürrem Sultan' kızılı yaptı. Ersoy'un bu halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeni imajını ''Karabük geliyorum '' notuyla Instagram adresinden yayınlayan Bülent Ersoy'a beğeni ve yorum yağdı. Safiye Soyman, Bülent Ersoy'un paylaşımına ''Harikaaaaaaa aşkıma her şey yakışırrr'' yorumunda bulundu.

