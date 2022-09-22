Bülent Ersoy'dan 'Frikik' Açıklaması!

Modacısı Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile yemek yiyen Bülent Ersoy, mekan çıkışında yine iki ismin koluna girmesi ile aracına doğru yöneldi.

9 Ekim'de Kuruçeşme'de konser verecek olan Diva, "Konser için kıyafet provasından çıktık, çok güzel olması için saatlerce uğraşıyoruz" dedi.

"BAZEN OLUYOR ÖYLE..."

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de verdiği konser sırasında elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik veren Ersoy, "Sormayın, bazen oluyor. Kıyafetlerimi Burcu yapıyor, çok güzel ciciler yaptı. Frikik vermeyeyim diye... Bu defa çift dikiş attırıyorum" diyerek kahkaha attı.

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy 9 Haziran 1952 yılında İstanbul’da doğan Türk Sanat Müziği şarkıcısıdır. Sanatçı "Diva" lakabıyla bilinir. Annesi Necla Poyraz ve babası Fikret Erkoç’tur. Çocukluğundan beri müzikle ilgilenen Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiş sonra bırakmıştır. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstatlardan özel dersler almıştır.

Sahneye ilk adımını 1970 yılında Üsküdar Fıstıkağacı’nda dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda attı. Bir ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanmış ve bin lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.

Ağustos 1980'de İzmir Fuarı'nda seyircilerden gelen tezahürat sonrası göğüslerini açınca İzmir Cumhuriyet Savcılığı, hakkında soruşturma açtı. Eylül 1980'de Kordon'daki evinde bir hakime hakaret edince tutuklandı. Buca Cezaevi'nde tutuklu kaldı. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de diğer travesti ve transseksüel sanatçılarla birlikte sahne yasağı aldı. 8 yıl süren sahne yasağı 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı.

14 Nisan 1981'de Londra'da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu. Ancak Türkiye cinsiyet değişikliğini tanımıyordu. 1983'te Danıştay, Bülent Ersoy'un hukuken erkek olduğuna ve gazinolarda ancak erkek kıyafeti ile sahneye çıkabileceğine karar verdi. Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın öncülüğünde 1988'de çıkartılan, cinsiyet değiştirmeye izin veren kanun sayesinde ‘Pembe nüfus kağıdı’ aldı. Turgut Özal o dönemde sahne yasağını da kaldırdı. Bülent Ersoy yasaklı olduğu yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerinden vatandaşlık teklifi aldı. 1989 yılında Adana'da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen "Çırpınırdı Karadeniz" adlı isteği seslendirmediği için kurşunlandı ve bir böbreğini kaybetti.

“Popstar Alaturka” adlı şarkı yarışmasında jürilik yapmıştır. Düşkünüm Sana, Yaşamak İstiyorum, Biz Ayrılamayız ve Ablan Kurban Olsun Sana gibi satış grafiği yüksek albümlere imza attı. 1995 yılında "Benim Dünya Güzellerim", ‘S Müzik’ etiketiyle çıkan ilk albümü oldu. Yine aynı yıl makam ve usulüne uygun olarak "Alaturka 95" adında bir albüm yaparak Klasik Türk Müziği’ne katkı sağlamıştır. Bülent Ersoy, bir sonraki albümünü1997 yılında yayınlamış, “Maazallah” isimli albüm, piyasaya sürülmeden yankı uyandırmıştır. Albüme ismini veren "Maazallah" adlı şarkısının video klibi ise büyük ilgi gördü.

Bülent Ersoy'un 2002'de çıkardığı albümü “Canımsın” olmuştur. 2011 yılında “Aşktan Sabıkalı” albümünü müzikseverlere sunan Ersoy, bu albümünde söz ve müziği Tarkan ait olan “Bir Ben Bir Allah Biliyor” parçasını Tarkan ile birlikte söyledi. 1980 yılında London Palladium'da ve 1983 yılında Madison Square Garden'da sahne alan ilk Türk sanatçısı olmuştur. Bülent Ersoy ayrıca Ajda Pekkan ve Dario Moreno'dan sonra Olympia'da konser veren ilk Türk sanatçısı olmuş, sahnede elli kişiden oluşan orkestrasıyla dört saat süren konser vermiştir.

Bülent Ersoy, ilk evliliğini 20 yaşındaki Cem Adler ile 3 Nisan 1998 tarihinde gerçekleştirdi. Magazin gündeminde uzun süre konuşulan bu evlilik, ihanet nedeniyle 22 Haziran 1999'da bitmiştir. Bülent Ersoy, 2007 yılında, jürisi olduğu 'Popstar Alaturka' programının yarışmacılarından Armağan Uzun'la 07.07.2007 tarihinde evlendi; ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve yine ihanet iddialarıyla dört ayın ardından bitti.