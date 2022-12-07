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Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ın kavgası korkuttu!
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, modacısı Selma Oruç’u evinde ağırladı. Sevilen şarkıcı bu kez hünerleri sahnede değil mutfakta gösterdi.
Meşhur kısırından da modacısı Selma Oruç’a ikram eden Safiye Soyman, leopar desenli eşofmanıyla misafirini karşıladı.
Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ın arasında yaşanan ‘modacı’ kavgasından sonra modacısını kimseye kaptırmak istemeyen Soyman, evinde yeni şarkısı için iddialı kostümler seçti. Ünlü sanatçı, “Kısır bahane, kostümler şahane oldu. Selma Oruç tasarımlarında beni ve ruhumu yansıtıyor” diye konuştu.
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