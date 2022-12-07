Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ın kavgası korkuttu!

Meşhur kısırından da modacısı Selma Oruç’a ikram eden Safiye Soyman, leopar desenli eşofmanıyla misafirini karşıladı.

Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan'ın arasında yaşanan ‘modacı’ kavgasından sonra modacısını kimseye kaptırmak istemeyen Soyman, evinde yeni şarkısı için iddialı kostümler seçti. Ünlü sanatçı, “Kısır bahane, kostümler şahane oldu. Selma Oruç tasarımlarında beni ve ruhumu yansıtıyor” diye konuştu.

