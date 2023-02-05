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Bülent Ersoy'un Değişimi Dikkat Çekti
Diva Bülent Ersoy, konserlerine son sürat devam ediyor. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un dünkü konserinden basına servis edilen karelerine fotoşop uygulandığı görüldü. İşte haberin detayları...
Diva Bülent Ersoy, Gazino Maslak’ta verdiği konserinde ikonik tarzı ve eşsiz sahne performansı ile büyüledi.
Bülent Ersoy'un haftalar öncesinden sold out olan Gazino Maslak sahnesine yer bulamayan hayranları için mekânın oturma kapasitesi yüzde 25 artırıldı, gecenin rezervasyonları günler öncesinden doldu.
Gecede Ersoy'un basına servis edilen karelerinde ise fotoşopla uygulandığı görüldü.
Geçtiğimiz hafta bir açılışa katılan Diva'nın karesiyle, dünkü konserindeki fotoğraflar arasında fark olduğu görüldü.
Ersoy'un karelerinin fotoşopla inceldiği görüldü.
Diva'nın kareleri ise sosyal medyadan beğeni topladı.
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