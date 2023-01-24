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Bülent Ersoy Kendisini Odaya Kapatacak
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, hayatının anlatacağı film projesi için kampa giriyor. Diva, filmin yönetmeniyle deniz manzaralı bir otelde oda tuttuğu öğrenildi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Bülent Ersoy, hayatının anlatacağı film projesi için kampa giriyor. Diva'nın, filmin yönetmeniyle deniz manzaralı bir otelde oda tuttuğu öğrenildi.
Bir hafta boyunca proje üzerine yoğunlaşacak Ersoy, bu dönemde sahneye de çıkmayacak. Yaklaşık 2.5 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Diva, menajerine bu süreçte asla rahatsız edilmemesini tembihledi.
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