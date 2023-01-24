Bülent Ersoy Kendisini Odaya Kapatacak

haberine göre; film projesi için kampa giriyor. Diva'nın, filmin yönetmeniyle deniz manzaralı bir otelde oda tuttuğu öğrenildi. Milliyet'ten Hüseyin Altun'unine göre; Bülent Ersoy, hayatının anlatacağıprojesi için kampa giriyor.'nın, filmin yönetmeniyle deniz manzaralı bir otelde oda tuttuğu öğrenildi.

Bir hafta boyunca proje üzerine yoğunlaşacak Ersoy, bu dönemde sahneye de çıkmayacak. Yaklaşık 2.5 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Diva, menajerine bu süreçte asla rahatsız edilmemesini tembihledi.