Bülent Ersoy ile Pınar Kerimoğlu Sosyal Medyada Birbirine Girdi

Bülent Ersoy, İstanbul Yeni Gazino'da sahne aldı. Dünden bugüne klasikleşmiş şarkılarını seslendiren Bülent Ersoy, modacı Burcu Sedef'in hazırladığı platin rengi kostümü ve özel hazırlanmış başlığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun isim vermeden sosyal medya hesabından "İstediğiniz kadar tasarımlarımın aynılarını yaptırın. Aklınız bende belli ki. Ama o sayfayı çoktan kapattım ben. İnsanları maşa gibi kullanmayın." mesajına, Diva; resmi Instagram hesabından 80'li yıllarda İzmir Fuarı'nda verdiği konserin görüntülerini paylaşarak "Ben taklit etmem edilirim!" diyerek yanıt verdi. İşte o açıklamalar:

BEN TAKLİT ETMEM EDİLİRİM !!!

"Sene 1980 İzmir Fuar’ı konserimde kullandığım baş aksesuarımı çalıp birde üstüne üstlük sahip çıkmaya çalışan kuş beyinli sensin hazır giyim butikcisi..."

Bülent Ersoy, sonrasında Nur Yerlitaş'ın kendisi hakkında söylediği sözlerin yer aldığı videoyu paylaştıktan sonra; "Moda Duayeni Nur Yerlitaş'ım ahhh ahhh çapulculara yıllar evvel ne güzel cevap vermişsin. Canım arkadaşım ruhun şâd olsun" notunu tarihe düştü.

Diva'nın danışmanı Arzu Acay ile konuştum. Bülent Ersoy, Pınar Kerimoğlu ile yollarını ayırmış, Diva, somut verilerle iddiaları çürüttü dedi. Bülent Ersoy'un yakın çevresine; "Hiç kimse devekuşu gibi kafasını kuma gömemez... Gerçekler ortada... Herkese yardımcı oldum, bundan böyle herkes kendi kaderini yaşasın, değerleri varsa keşfedilsin, kimseyi şöhret edemem, kimseyi sırtımda taşıyamam." dediği öğrenildi. (Olcay Ünal Sert)