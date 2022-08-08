Bülent Ersoy ile mezar diyaloğu gündem olmuştu! Fevzi Siverek, o diyaloğun bilinmeyen gerçeğini anlattı

Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere “Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un yakın dostu olan Fevzi Siverek de “Sana daha büyük yapacağız.” demişti. Bu mezar sohbeti gündem olmuştu.

Bu konuşma gündem olunca Bülent Ersoy’ un yakın dostu ve patronu Fevzi Siverek konu hakkında kimsenin bilmediği detayları canlı yayında açıklamıştı.

“Bülent Hanım’a Zincirlikuyu’dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız. Derin yapacağımız için Bülent Hanım’ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansörde şifreli olacak." diyen Siverek, şöyle konuşmuştu: "Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Allah geçinden versin tabi kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Eğer benden önce Hakk’ın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy’ u gömmek istemem tabi benim 27 senelik hem dostum hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır. Bir bütçe ayırdık. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1,5 Milyon TL tutar”

İşte Fevzi Siverek'in Bülent Ersoy'un mezarı hakkındaki röportajı...



