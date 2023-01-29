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Bülent Ersoy'dan Transparan Elbise
Diva Bülent Ersoy, giydiği elbiseyle olay yarattı. Ünlü sanatçının siyah derin göğüs dekolteli Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan hot couture elbisesi gündem oldu. İşte haberin detayları...
Diva Bülent Ersoy, Bahçeşehir Affet Sahne'de transparan elbisesiyle damgasını vurdu. İzdihamın yaşandığı konserde Ersoy kendisini telefonlarıyla çekmek için yarışan binlerce hayranının büyük tezahüratlarıyla sahneye çıktı.
Siyah derin göğüs dekolteli Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan hot couture elbisesi, tepeden tırnağa ders niteliğindeki sahne imajı ile Diva kendine hayran bıraktı.
Diva’ya sahne öncesinde özel karşılama yapıldı.
Bülent Ersoy'un haftalar öncesinden sold out olan Affet Sahnesi'nde yer bulamayan hayranları mekânın kapısından geri dönmek zorunda kaldı.
Dönen hayranlarının gelecek konsere rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.
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