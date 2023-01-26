Buket Bengisu'dan Kalbi Kırık Bir Kadının Hikayesi

Önceki teklisi "Yalan"da güçlü yorumuyla beğeni toplayan sanatçı yine duygu yüklü bir şarkıyla karşımızda. Sözü müziği Doğan Kospançalı'ya, düzenlemesi Ödül Erdoğan’a ait şarkıda Buket Bengisu’nun sesinden kalbi kırık bir kadının ayrılık hikayesini dinliyoruz.

Yıllardır sanat camiasında çalışmalarına devam eden, yaptığı sahnelerle İstanbul gece hayatının sevilen isimlerinden olan hem de akademisyen kimliği ile Dormen Akademi’de dersler veren Buket Bengisu‘nun "Kırık Ayna" video klibi Bodrum'da tarihi değirmenlerde çekildi. Melih Vatansever ve Türker Otçu tarafından çekilen video klipte sanatçıya balerin Dila Ekim ve oyuncu Erdem Şan eşlik etti. Şarkının kapak fotoğrafı Türker Otçu imzası taşırken kapak tasarımı da Fatih Kocatürk’e ait.