Buket Aydın’ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Haberet yayın hayatına başladı

Geceyle alakalı duygularını ve görüşlerini belirten Buket Aydın, "Bugün uğurlu olması için kırmızı giyindim. Logomuz da kırmızı, lacivert ve bu vesileyle renklerimizi yansıtmak istedim. Dijital dünya çok önemli, artık birçok platform, birçok televizyon kanalı da kendine yer buluyor. Haziran ayında yola çıktık. Yaklaşık 6.5 aydır bu proje için çalışıyoruz. Güzel, genç ve dinamik bir ekibimiz var. Birçok isimi konuk olarak alacağız” dedi.

"BEN ŞARKICI DEĞİLİM"

Geçtiğimiz günlerde bir programda Mabel Matiz'in zamanlarda popüler olan "Antidepresan" adlı şarkısı yorumlayan Buket Aydın'a gelen tepkileri soran muhabirlere "Ben şarkıcı değilim. Sesimin de güzel olduğunu da iddia etmiyorum. Ama şu an piyasada kendine şarkıcı diyen birçok kişiden daha iyiyim. Ben şan dersi almadım. O kadar çok eleştirildimki daha çok şarkı söyleyesim geliyor. Şan dersi alacağım. Aldıktan sonra tekrar söyleyeceğim. Hani Kırgızistan'da gelen playback yasağı varya keşke burada da olsa, playback yapan bir çok insandan sesim daha güzel benim." cevabını verdi.

"SÖYLEDİĞİMİZ ŞARKILARLA İNSANLARI DEPRESYONA SOKABİLİRİZ"

Habercilerin Merve Boluğur'dan bir düet teklifi gelse yapmak istermi siniz?" şeklinde kahkaha atarak cevap veren Aydın, "Merve Boluğur çok tatlı, onun özgüvenine bayılıyorum. Kabul ederim neden olmasın. Merve'yede banada yeter artı şarkı söylemeyin diyorlar. Onun için belki Merve'yle düet yapabilirsiniz. Antidepresan değilde belki söylediğmiz şarkılar ile insanları depresyona sokabiliriz." dedi.

"ARAMIZDA 11 YAŞ FARK YOK"

Yaptığı ağır rejim ve sporla 11 kilo veren Buket Aydın'a bir muhabirin "11 rakamı sizin için uğurlu sanırım. Sevgilinizle de sizden 11 yaş küçük" demesi üzerine gülen sunucu, "Şöyle arkadaşlar, benim mutlu bir birlikteliğim var. Birlikte olduğum kişiyle aramda 11 yaş yok. Ama benden küçük aramızda o kadar yaş farkı yok. Bu kadarını söyleyebilirim. Günümüzde bu tür şeylerin dert olduğunu düşünmüyorum. "