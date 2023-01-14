Son Dakika

Buket Aydın’ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Haberet yayın hayatına başladı

Ünlü sunucu ve programcı Buket Aydın genel yayın yönetmeni olduğu yeni kurulan dijital platform Haberet.com’un Etiler Celebrity’de gerçekleşen görkemli davetine ev sahipliği yaptı. İş, sanat ve siyaset hayatından bir çok ismin katıldığı gecede Aydın, konuklarıyla teker teker ilgilendi. 

Magazin 14.01.2023, 18:41 Emrah
Buket Aydın’ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu Haberet yayın hayatına başladı

Geceyle alakalı duygularını ve görüşlerini belirten Buket Aydın, "Bugün uğurlu olması için kırmızı giyindim. Logomuz da kırmızı, lacivert ve bu vesileyle renklerimizi yansıtmak istedim. Dijital dünya çok önemli, artık birçok platform, birçok televizyon kanalı da kendine yer buluyor. Haziran ayında yola çıktık. Yaklaşık 6.5 aydır bu proje için çalışıyoruz. Güzel, genç ve dinamik bir ekibimiz var. Birçok isimi konuk olarak alacağız” dedi. 

"BEN ŞARKICI DEĞİLİM"

Geçtiğimiz günlerde bir programda Mabel Matiz'in zamanlarda popüler olan "Antidepresan" adlı şarkısı yorumlayan Buket Aydın'a gelen tepkileri soran muhabirlere "Ben şarkıcı değilim. Sesimin de güzel olduğunu da iddia etmiyorum. Ama şu an piyasada kendine şarkıcı diyen birçok kişiden daha iyiyim. Ben şan dersi almadım. O kadar çok eleştirildimki daha çok şarkı söyleyesim geliyor. Şan dersi alacağım. Aldıktan sonra tekrar söyleyeceğim. Hani Kırgızistan'da gelen playback yasağı varya keşke burada da olsa, playback yapan bir çok insandan sesim daha güzel benim."  cevabını verdi.

"SÖYLEDİĞİMİZ ŞARKILARLA İNSANLARI DEPRESYONA SOKABİLİRİZ"

Habercilerin Merve Boluğur'dan bir düet teklifi gelse yapmak istermi siniz?" şeklinde kahkaha atarak cevap veren Aydın, "Merve Boluğur çok tatlı, onun özgüvenine bayılıyorum. Kabul ederim neden olmasın. Merve'yede banada yeter artı şarkı söylemeyin diyorlar. Onun için belki Merve'yle düet yapabilirsiniz. Antidepresan değilde belki söylediğmiz şarkılar ile insanları depresyona sokabiliriz." dedi. 

"ARAMIZDA 11 YAŞ FARK YOK"

Yaptığı ağır rejim ve sporla 11 kilo veren Buket Aydın'a bir muhabirin "11 rakamı sizin için uğurlu sanırım. Sevgilinizle de sizden 11 yaş küçük" demesi üzerine gülen sunucu, "Şöyle arkadaşlar, benim mutlu bir birlikteliğim var. Birlikte olduğum kişiyle aramda 11 yaş yok. Ama benden küçük aramızda o kadar yaş farkı yok. Bu kadarını söyleyebilirim. Günümüzde bu tür şeylerin dert olduğunu düşünmüyorum. "

#buket aydın #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 17 20
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 17 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Antalyaspor 17 18
15. Kasımpaşa 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Keçiörengücü 19 33
4. Boluspor 19 33
5. Bodrumspor 18 32
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Manisa FK 19 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 19 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. M. United 18 38
4. Newcastle 18 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Liverpool 18 29
8. Brighton 18 28
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 19 18
14. Everton 19 18
15. Nottingham Forest 19 18
16. Leeds United 18 17
17. West Ham United 19 16
18. Bournemouth 18 16
19. Wolves 19 15
20. Southampton 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Villarreal 17 28
5. Real Betis 16 28
6. Atletico Madrid 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Rayo Vallecano 17 26
9. Osasuna 16 24
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 17 18
13. Sevilla 17 18
14. Getafe 16 17
15. Almeria 16 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4