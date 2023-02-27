Flaş HaberBuğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz Boşanıyor
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Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz Boşanıyor
Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ile beş yıllık eşi Nilüfer Gürbüz cephesinden flaş bir haber geldi. Cem adında bir çocukları bulunan çiftin, boşanacakları iddia edildi. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz’ün evlilikleri bitiyor. Nisan ayında 4 yaşına girecek olan Cem adında bir oğulları olan çift aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye hazırlanıyor.
Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini yürütemeyen çift, oğulları için arkadaşça görüşmeye devam edecek. Buğra Gülsoy geçen aylarda Ceyda Düvenci’nin programına konuk olmuş ve “Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor. Bizim de Nilüfer’le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum” demişti.
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