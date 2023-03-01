Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz Boşandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çiftinin bir süredir fikir çatışması yaşadığı ve karşılıklı konuşarak boşanma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı.

2018 yılında evlenen çift salı günü anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’ün 4 yaşındaki oğulları Cem’in velayeti annede kaldı. Gülsoy ile Gürbüz, çocuklarının ruh sağlığının olumsuz etkilenmemesi için dostça görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.