Flaş HaberBuğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz Boşandı
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Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz Boşandı
Beş yıldır evli olan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşandığı ortaya çıktı. 2018 yılında evlenen çift salı günü anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çiftinin bir süredir fikir çatışması yaşadığı ve karşılıklı konuşarak boşanma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı.
2018 yılında evlenen çift salı günü anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz’ün 4 yaşındaki oğulları Cem’in velayeti annede kaldı. Gülsoy ile Gürbüz, çocuklarının ruh sağlığının olumsuz etkilenmemesi için dostça görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.
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