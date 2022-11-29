‘Buğday Tanesi’ vizyon için gün sayıyor 

Devrim Kabacaoğlu, küçük yaşlarda yaşadığı bir yangın sonrasında vücudunda bazı engeller bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram'ın hayatının beyazperdeye aktarıldığı 'Buğday Tanesi' filminde, milletvekilinin gençliğini oynadı.

Engelli bir çocuğun milletvekili olmasına uzanan müthiş bir başarı hikayesini anlatan filmin galası, 2 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde siyaset, iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin de katılımıyla düzenlenecek.

Filmin final sahnesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çekildi. Milletvekili Bayram'ın gençliğini canlandıran ve başrolü Kutsi'yle paylaşan Kabacaoğlu, "Rolüme büyük bir titizlikle hazırlandım. Senaryonun gerçek bir başarılı ve azimli hayat hikayesinden uyarlanması beni çok etkiledi. Heyecanla filmin vizyona girmesini bekliyorum" dedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul AKM'de galası yapılacak olan filmin geliri ile İstanbul'da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacak.

