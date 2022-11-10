Bu ünlü oyuncu Devrim Özkan mı?

Galatasaray formasıyla Beşiktaş karşısında attığı iki golle maçı sarı kırmızılılara getiren Arjantinli ünlü oyuncu Mauro Icardi'nin çalkantılı özel hayatı konuşulmaya devam ediyor.

ICARDİ'NİN ÜNLÜ BİR TÜRK SEVGİLİSİ VAR

Ofspor ile oynanan Türkiye Kupası maçını Wanda Nara ile tribünden izleyen Mauro Icardi'nin eşiyle barıştığı söylenmişti. Ali Naci Küçük ise "Mauro Icardi, Wanda Nara ile barışmadı. Mauro Icardi'nin ünlü bir Türk sevgilisi var" iddiasıyla gündeme geldi.

DEVRİM ÖZKAN TÜM MAÇLARI STATTA İZLEDİ

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve oyuncu Devrim Özkan arasında aşk yaşandığı iddiaları, İngiliz The Sun gazetesinde de yer aldı. Devrim Özkan son günlerde İstanbul'daki tüm Galatasaray maçlarıni statta izledi. Sarı kırmızılıların golcüsü bilindiği üzere Wanda Nara ile ayrılık kararı almış ancak çocuklarından dolayı, görüşmeye devam etmişti.

ONU SEVİYORUM VE O BENİM İÇİN DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ KİŞİ

Wanda Nara geçtiğimiz günlerde Icardi hakkında "İlişkimize iki aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan haberler ise doğru değil. Her şey birlikte yaptığımız işten sonra meydana gelen yanlış anlaşılmalardan kaynaklı. Mauro, bu iddialara çok kızdı ve beni sabahtan akşama kadar aradı. Beni yeniden kazanmaya çalışıyor ama attığı mesajları asla unutamam." ifadelerini kullanmıştı.