Flaş HaberAile Dizisinde Konuşulacak Düğün Sahnesi
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Bu Üçlü Çok Güçlü
Rabia Soytürk, Cemre Baysal ve Gizem Karaca, New Well Make-Up markasının yeni yüzleri oldu.
Üç oyuncu, markanın kırmızı ruj, iliminatör allık ve çift taraflı kontür ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti.
“Bu üçlü çok güçlü” mesajının yüklendiği reklam kampanyası, paylaşıldığı dakikada binlerce beğeniyle birlikte yorum rekoru kırdı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
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|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
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|14. Gaziantep FK
|25
|25
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|24
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|16. İstanbulspor
|24
|24
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|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
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|Takımlar
|O
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|57
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|49
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|26
|47
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|25
|46
|6. Keçiörengücü
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Boluspor
|26
|41
|9. Bandırmaspor
|26
|40
|10. Manisa FK
|25
|39
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
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|27
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
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|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13