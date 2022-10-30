Bu pozlara binlerce yorum yağdı

Kardeşlerim dizisinin yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran nasıl partner olduklarını anlattı.

"HEMEN BİRBİRİMİZİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞIRIZ"

Hakan Gence’ye röportaj veren ikiliden Yazgı Coşkun “Sizce nasıl partnerlersiniz?” sorusuna “Sette “Kestik” dendikten sonra da diyaloğunuzun iyi olması, iyi anlaşmanız size yansıyor. Sahnelerden önce kolayca konuşabildiğim biri, o yüzden benim için kolaylık Onur. Hemen birbirimizi yükseltmeye çalışırız.” dedi.

“BİRBİRİMİZİN EKSİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Onur Seyit Yaran ise şöyle konuştu:

“Biz mental olarak birbirimizin eksiğini çok iyi biliyoruz. Neye üzülebileceğimizi, neyin eksik olduğunu… Onun mutsuz olduğu yerde ben devreye giriyorum, benim düşük olduğum yerde de o…”

İkili birlikte çekildikleri kareleri de sosyal medyada paylaştı. İkilinin fotoğrafları binlerce beğeni ve yorum aldı.