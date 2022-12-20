Bu Fiyatlarla Canlı Müzik Kalmayacak

Kendi sahne fiyatının da arttığını ancak bunun eğlenmeye gelen insanlara olumsuz yansıdığını ifade eden Deha Bilimler, bu durumun böyle gitmesi halinde canlı müziğin yapılamayacağı iddiasında bulundu.



"Artık her kesim bizi izlemeye gelemiyor, bar ve gece kulüplerinde eğlenmeye gelenlere fahiş fiyatlar veriliyor" diyen şarkıcı, eğlence sektöründeki gidişatı şu sözleriyle dile getirdi: "Bu hafta verdiğim konser fiyatını bir sonraki haftaya veremiyorum. Müzisyenler de benden zam istiyor arkamda bir ekip var onların da aileleri var. Onlara da hayır diyemiyorum. Bu iş zincirleme gidiyor. Bizim de sahne fiyatımız arttı ama ben artık arayan insanlara fiyat verirken utanır hale geldim. Bu durum da seyirciye yansıyor. Eskiden espri ile karışık sahnede 'zengin fakir belli olsun' derdim ama artık bizi izlemeye gelenler zengin. Her kesim bizi izlemeye gelemiyor. Bu fiyatların önüne geçmek lazım yakında canlı müzik diye bir şey kalmayacak"

Demet Akalın'ın yeni yılla ilgili olarak 'Dünyanın güneş etrafında attığı turu kutluyoruz' şeklindeki açıklamasıyla ilgili soru üzerine ise şarkıcı "Doğru söylemiş, mantıklı söylemiş. Yılbaşı bir bahane insanların eğlenmesi için. Bizim için bir dini tarafı yok ama sonuçta yeni yıl yeni hareket, yeni şans diye kutlanıyor. Biz sahnede olduğumuz için kutlayamıyoruz ama kutlattırıyoruz. Yeni yılda mutlu olmuyorum, her yıl bir sene daha yaşlanıyoruz" diye konuştu.